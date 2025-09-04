ua en ru
Єрмак та Умєров зустрілися з Віткоффом в Парижі: про що говорили

Україна, Четвер 04 вересня 2025 13:19
UA EN RU
Єрмак та Умєров зустрілися з Віткоффом в Парижі: про що говорили Фото: керівник Офісу президента Андрій Єрмак (president.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька

У Парижі обговорили гарантії безпеки для України, посилення санкцій та повернення полонених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

Єрмак розповів, що у Парижі разом з секретарем РНБО Рустемом Умєровим вони зустрілись зі:

  • спеціальним посланником Президента США Дональда Трампа Стівеном Вітткоффом,
  • радником прем’єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Джонатаном Пауеллом,
  • дипломатичним радником президента Франції Еммануелєм Бонном,
  • радником канцлера Німеччини з нацбезпеки Гюнтером Зауттером,
  • дипломатичним радником голови Ради міністрів Італії Фабріціо Саджо.

"Головна задача - практична реалізація домовленостей лідерів держав щодо гарантій безпеки для України. Вони мають бути сильними й дієвими у небі, на морі та на землі", - пояснив він.

За словами Єрмака, вони також обговорили посилення санкційного тиску, повернення українських полонених та викрадених Росією дітей.

"Продовжуємо координацію позицій, щоб наблизити сталий і справедливий мир для України. Війну, яку розпочала Росія, необхідно зупинити. Принцип президента (США Дональда, - ред.) Трампа "мир через силу" - саме той підхід, який може вплинути на агресора", - наголосив він.

Водночас Єрмак також подякував усім партнерам за послідовну підтримку й конструктивну роботу.

Зустріч у Парижі

Сьогодні, 4 вересня, близько 30 світових лідерів зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським, щоб обговорити майбутні гарантії безпеки для Києва.

Переговори відбуваються на тлі відсутності чітких гарантій від США, що додає додаткового тиску на союзників України.

За даними Reuters, союзники вже завершили технічні плани щодо гарантій і готують політичний сигнал американському президентові.

Підтвердженням цього стала заява президента Франції Еммануеля Макрона, який повідомив, що підготовка гарантій завершена, а внески союзників задокументовані та підтверджені на рівні міністрів оборони.

Водночас президент Зеленський ще вчора підкреслював, що європейських гарантій безпеки може бути недостатньо для стримування можливого нового вторгнення Росії. Він зазначив, що активна участь Сполучених Штатів у цьому процесі залишається критично важливою для ефективності заходів безпеки.

