Глава Єврокомісії назвала три основні завдання "коаліції рішучих"

Члени "коаліції рішучих" працюють над трьома основними напрямками, які стосуються безпекових гарантій для України і посилення оборони Європи в цілому.

Про це заявила глава Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її пост в мережі Х.

In Paris for a crucial meeting of the Coalition of the Willing on security guarantees. We have been working on 3 core tasks. Turning Ukraine into a steel porcupine. Building a Multinational Force for Ukraine backed by the US. Reinforcing Europe’s defence posture. Let’s now… pic.twitter.com/h2kdYcBbS4

Зазначимо, що Фон дер Ляєн не вперше говорить про так званого "сталевого дикобраза", на якого треба перетворити Україну. Супроводжуючи цей термін, глава ЄК говорила про збройне зміцнення України та її захист відповідно.

"Ми працюємо над трьома основними завданнями. Перетворення України на "сталевого дикобраза", створення багатонаціональних сил для України за підтримки США і посилення оборонної позиції Європи", - написала глава ЄК і додала відео з Парижу, яке відображає сьогоднішню зустріч представників понад 30 країн.

Зустріч "коаліції рішучих"

Нагадаємо, 4 вересня у Парижі розпочалася зустріч "коаліції рішучих", головна тема якої - безпека України та Європи. На саміт прибули представники понад 30 країн. Лідери зібралися на запрошення президента Франції Еммануеля Макрона.

Відомо, що з боку США до коаліції долучиться спецпредставник глави Білого дому Стів Віткофф.

Як відомо, очікувалось, що гарантії безпеки для України будуть схожі на статтю 5 НАТО, однак в позаблоковому статусі країни.

Ряд країн Європи розглядає, серед іншого, можливість розгортання своїх військ на території України. При цьому Вашингтон висловив свою тверду позицію, що військовослужбовці США не будуть направлені до України, однак Штати готові надати безпеку у повітрі.

За даними ЗМІ, вже відомо, які країни готові розмістити свої війська в Україні, які ні, а хто ще вагається у цьому питанні.

Важливо, що будь-які гарантії безпеки стануть можливими лише після угоди про мир між Україною та РФ. Наразі питання переговорів президента Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним не вирішене.

Попри намагання Києва та міжнародної спільноти наблизитись до миру у війні, Росі демонструє протилежну позицію, обстрілюючи українські міста. В Офісі президента зазначили, що Москву потрібно змушувати до переговорів посиленням економічного тиску та масштабуванням мілітарної спроможності України.