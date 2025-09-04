Стармер заявив про непорушну обіцянку Україні і попередив: Путіну не можна довіряти

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час сьогоднішньої зустрічі звернувся до "коаліції рішучих" заявивши, що вони дали Україні "непорушну обіцянку".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Виступаючи по відеозв'язку, Стармер попередив, що російському диктатору Володимиру Путіну не можна довіряти, і що глава Кремля навмисно затягує мирні переговори, щоб завдавати ударів по Україні.

"Це було ще більше підкреслено невибірковими атаками в Києві минулого тижня, які завдали значної шкоди будівлям Британської Ради та делегації ЄС", - сказав речник британського уряду.

За його словами, Стармер також зазначив, що союзники дали Україні "непорушну обіцянку".

"Прем'єр-міністр наголосив, що група має непорушну обіцянку Україні за підтримки президента Трампа, і тепер їм було зрозуміло, що їм потрібно піти ще далі, щоб чинити тиск на Путіна, щоб забезпечити припинення бойових дій", - додав речник.

Стармер також привітав нові оголошення деяких партнерів України про постачання Києву ракет далекого радіусу дії.