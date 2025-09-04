Стармер заявив про непорушну обіцянку Україні і попередив: Путіну не можна довіряти
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час сьогоднішньої зустрічі звернувся до "коаліції рішучих" заявивши, що вони дали Україні "непорушну обіцянку".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Виступаючи по відеозв'язку, Стармер попередив, що російському диктатору Володимиру Путіну не можна довіряти, і що глава Кремля навмисно затягує мирні переговори, щоб завдавати ударів по Україні.
"Це було ще більше підкреслено невибірковими атаками в Києві минулого тижня, які завдали значної шкоди будівлям Британської Ради та делегації ЄС", - сказав речник британського уряду.
За його словами, Стармер також зазначив, що союзники дали Україні "непорушну обіцянку".
"Прем'єр-міністр наголосив, що група має непорушну обіцянку Україні за підтримки президента Трампа, і тепер їм було зрозуміло, що їм потрібно піти ще далі, щоб чинити тиск на Путіна, щоб забезпечити припинення бойових дій", - додав речник.
Стармер також привітав нові оголошення деяких партнерів України про постачання Києву ракет далекого радіусу дії.
Зустріч у "коаліції рішучих"
Нагадаємо, сьогодні, 4 вересня, в Парижі відбулася зустріч країн "коаліції рішучих" щодо підтримки України. Засідання пройшло в Єлисейському палаці.
Участь у зустрічі взяв і президент України Володимир Зеленський.
Водночас керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що разом із секретарем РНБО Рустемом Умєровим провів низку двосторонніх зустрічей.
За словами Єрмака, у Парижі обговорили питання гарантій безпеки для України, посилення санкцій проти Росії та повернення полонених.
Крім того, серед пропозицій партнерів "коаліції рішучих" - створення "безпольотної зони" та патрульної місії в Чорному морі.
Очікується, що європейські лідери також проведуть телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, під час якої планують обговорити питання гарантій безпеки для України.