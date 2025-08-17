Путін хоче капітуляції України, ми повинні виступити єдиним фронтом, - Макрон
Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що глава Кремля Володимир Путін пропонує Україні капітуляцію. Він наголосив, що Європа та Україна мають виступити єдиним фронтом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV.
"Чи думаю я, що президент Путін хоче миру? Відповідь - ні. Чи думаю я, що президент Трамп хоче миру? Так. Думаю, він (Путін - ред.) хоче, щоб Україна капітулювала, саме це він і пропонує", - заявив Макрон.
Зазначимо, що завтра президент України Володимир Зеленський відвідає Білий дім, щоб обговорити деталі завершення війни. Участь у зустрічі з президентом США Дональдом Трампом візьмуть і низка європейських лідерів.
У зв'язку з цим президент Франції пообіцяв завтра "жорстку" дискусію з Трампом. Він підкреслив, що мета завтрашніх переговорів - "продемонструвати єдиний фронт" України та європейських союзників.
Також Макрон додав, що європейські союзники хочуть, щоб "територіальну цілісність України поважали", підкресливши, що Київ має бути представлений на будь-яких переговорах про Україну.
Крім цього він заявив, що для досягнення міцної мирної угоди Україні потрібна сильна армія.
"Будь-яка угода, заснована на відсутності української армії, на скороченні її чисельності, була б нещирою угодою, приреченою на порушення... Є тільки одна держава, яка пропонує мир, який був би капітуляцією: Росія", - сказав французький лідер.
Майбутнє Європи
Макрон наголосив, що якщо сьогодні буде слабкість у відносинах із Москвою, тоді це ґрунт для майбутніх конфліктів.
"Якщо ми сьогодні слабкі у відносинах з Росією, ми готуємося до конфліктів завтрашнього дня", - заявив він, засудивши владу РФ, яка з 2008 року "ніколи не виконувала своїх обіцянок миру і ненападу".
Також французький лідер сказав, що хоче бачити сильну Європу, підкресливши її самостійність.
"Я хочу могутню Європу, сильну Європу, вільну Європу. Ми хочемо взяти на себе відповідальність і ухвалювати рішення самостійно", - резюмував президент Франції.
Угода про "мир" в Україні
Нагадаємо, що в ніч на 16 серпня на Алясці відбулася зустріч президента США Дональда Трампа і глави Кремля Володимира Путіна. Ключовою темою їхніх переговорів була війна в Україні.
Спочатку передбачалося, що Трамп наполягатиме на негайному припиненні вогню, або в іншому разі, він погрожував ввести вторинні санкції. Однак ситуація змінилася і тепер він працює відразу над угодою про мир (повного припинення війни).
Сьогодні спецпредставник Трампа Стів Віткофф пояснив, чому так сталося. За його словами, на переговорах США і РФ був "значний прогрес".
"На цій зустрічі ми домоглися такого великого прогресу щодо всіх інших компонентів, необхідних для мирної угоди, що президент Трамп переключився на цей напрямок", - сказав Віткофф.
Також у ЗМІ з'являється все більше інформації, чого вимагає Путін. Зокрема, за даними Reuters, Москва вимагає виведення ЗСУ з Донецької та Луганської областей в обмін на зобов'язання зупинити бої в Херсонській і Запорізькій областях.
Крім того, РФ нібито готова повернути невеликі райони в Сумській і Харківській областях. Також Путін прагне визнання окупованого Криму російським, але незрозуміло - з боку США або ж усіма західними країнами та Україною.
Детальніше з передбачуваними вимогами РФ можна ознайомитися в матеріалі РБК-Україна.