"Коаліція охочих" вирішила, що хоча б один лідер з Європи має говорити з РФ, - Стубб

"Коаліція охочих"

Британія та Франція очолили зусилля щодо забезпечення миру в Україні. Була створена "коаліція охочих", в рамках якої зібрали країни, які готові надати війська чи іншу допомогу для підтримки миру в Україні.

Наразі Європа спільно з Україною розробляють план можливої миротворчої місії. Президент Франції Еммануель Макрон зазначав, що партнери представлять план моніторингу режиму тиші в Україні.

Також він пропонував направити в Україну "сили стримування" після закінчення війни. Йдеться про війська, які б запобігли новій агресії з боку РФ, але не перебували на лінії фронту.

Більше про "коаліцію охочих" та які головна її мета - у матеріалі РБК-Україна.

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