Що таке "коаліція охочих" по Україні: що обговорюють союзники та хто у списку

У Франції 27 березня відбудеться черговий саміт "коаліції охочих". Це група країн, які зголосилися надавати підтримку Україні у повномасштабній війні з РФ. Серед ініціатив союзників можлива відправка миротворчого контингенту.

Докладніше про "коаліцію охочих" та що пропонують її учасники – в матеріалі РБК-Україна.

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Що відомо про "коаліцію охочих"

Коаліція охочих - це об'єднання країн Європи і не лише, які пообіцяли допомогу Україні в боротьбі з російським агресором. Про створення коаліції оголосив прем'єр Великої Британії Кір Стармер 2 березня 2025.

Мета коаліції – зміцнення європейської підтримки України, створення основ для мирного врегулювання та участь союзників у цьому процесі на тлі нестабільної політики США щодо українського питання.

Одним із ключових предметів обговорення учасників коаліції – можливе розгортання в Україні "міжнародних сил безпеки" в разі досягнення угоди про припинення вогню.

Назва об'єднання виникла завдяки заяві лідера Чехії Петра Павела. Він закликав до створення "широкої коаліції охочих", щоб покласти край повномасштабному вторгенню РФ в Україну.

Перший саміт коаліції на рівні лідерів відбувся в Лондоні 2 березня. 11 березня в Парижі зустрілися військові представники, а 15 березня знов відбулася зустріч на рівні лідерів, але віртуальна. Ще одна нарада у рамках коаліції відбулася за участю військових у Британії 20 березня.

Які країни входять до коаліції

У першому саміті взяли участь представники 18 країн, а під час онлайн-зустрічі 15 березня "коаліція охочих" збільшилася до 30 учасників.

Роль очільників об'єднання взяли на себе Франція та Британія. До ініціативи доєдналися держави Євросоюзу, члени НАТО, а також країни поза цих блоків.

Зокрема серед учасників: Австралія, Бельгія, Болгарія, Канада, Чехія, Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Ісландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Іспанія, Швеція, Туреччина, Україна, Велика Британія тощо.

Яку допомогу пропонують союзники

Підтримка України "коаліцією охочих" включає надання військової, фінансової, матеріально-технічної та розвідувальної допомоги.

Коаліція також прагне підтримувати Україну на переговорах щодо завершення війни, щоби забезпечити сильну позицію для досягнення справедливого миру.

Проте основне питання, якому були присвячені обговорення на попередніх зустрічах коаліції, – направлення військового контингенту в Україну для контролю над дотриманням мирної угоди, якщо вона буде укладена з РФ.

Першим ідею відправки військ запропонував президент Франції Еммануель Макрон.

На першому саміті коаліції 2 березня прем'єр Британії Кір Стармер оголосив, що у випадку будь-якої мирної угоди його країна також готова буде відправити військовий контингент в Україну, який може бути підкріплений авіацією.

Як писали західні ЗМІ, союзники розглядали ідею відправки 10 тисяч військових, але низка джерел зазначає, що ця кількість може бути значно більшою. Основну частину сил нададуть, найімовірніше, Велика Британія і Франція.

“Це будуть значні сили, значна кількість країн надасть війська, а ще більша кількість країн зробить свій внесок іншими способами”, – писало The Sunday Times з посиланням на свої інформовані джерела.

Зокрема в уряді Швеції не виключили можливість відправлення миротворців до України. У Туреччині також допустили участь у миротворчій місії. Польща та Італія заявили, що не розглядають відправку власних солдатів, але готові продовжувати військову та іншу допомогу.

Ідею розміщення міжнародних сил безпеки Кір Стармер обговорював на зустрічі із президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні. Хоча Штати наразі не долучилися до ініціативи, в Британії вважають що "коаліція охочих" потребуватиме допомоги американців при реалізації миротворчої місії в Україні у вигляді прикриття з повітря і розвідки.

Саміт у Парижі

Черговий саміт коаліції збирає президент Франції Еммануель Макрон 27 березня в Парижі. У ньому особисто візьме участь президент України Володимир Зеленський, який прибув до країни напередодні.

На зустрічі йтиметься про "конкретні кроки з короткострокової підтримки України", анонсував Макрон.

В МЗС України підтвердили, що саміт буде присвячено питанню нагальних потреб. Також обговорять питання гарантій безпеки.

"Це те, що посилює українські позиції, це те, що посилює українську армію, це те, що посилює наші оборонні спроможності. Другий блок - це майбутня інфраструктура безпеки, майбутній пакет безпеки, гарантії", - розповів про теми зустрічі міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Водночас Reuters напередодні саміту писало, що наразі "коаліція охочих" не розглядає питання відправки миротворців, а активно шукає інші гарантії безпеки для України.

За інформацією співрозмовників видання, зусилля коаліції зі створення механізмів безпеки для України зміщуються від відправки військ до інших альтернатив, оскільки вони стикаються з політичними і логістичними обмеженнями, а також з перспективою того, що Росія і США будуть протидіяти таким планам.

При підготовці матеріалу використовувалися: публікації The Sunday Times, Bloomberg, Reuters, заяви глави МЗС Андрія Сибіги на пресконференції.