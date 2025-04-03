"Коалиция желающих" решила, что хотя бы один лидер из Европы должен говорить с РФ, - Стубб

По словам президента Финляндии, так называемая "коалиция желающих" по поддержке Украины решила, что по крайней мере один европейский лидер должен говорить с Россией.

Как считает Стубб, говорить с российским диктатором Владимиром Путиным должна или Франция, или Великобритания как возглавляющие "коалицию желающих".

Стоит отметить, что сейчас лидеры европейских стран-партнеров Украины не ведут переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. В начале полномасштабной войны с Путиным общались президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц.

Последний разговор Шольц с Путиным состоялся в ноябре 2024 года. Это были первые такие переговоры за два года. Позже Шольц заявил, что Путин не изменил своего мнения о войне в Украине.