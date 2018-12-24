Коалиция объявила дату выборов в парламент Израиля

Фото: флаг Израиля (minagro.gov.ua)

По итогам выборов в стране сформируют новое правительство и назначат премьер-министра

Внеочередные выборы в парламент Израиля пройдут 9 апреля 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на газету Haaretz.

Сообщается, что это решение приняли главы партий, входящих в правящую коалицию. Кнессет (парламент) Израиля будет распущен. По итогам выборов в стране сформируют новое правительство и назначат премьер-министра.

Парламентские выборы должны были пройти в ноябре 2019 года.

Ранее издание AFP сообщало, что Нетаньяху назначит досрочные выборы. Но позже в офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху опровергли информацию СМИ о том, что правительство приняло решение организовать досрочные выборы.

Напомним, министр обороны Израиля Авигдор Либерман объявил об отставке. Он также отметил, что в последнее время между ним и премьер-министром существовали серьезные разногласия. В частности, Либерман возражал против ввоза катарского горючего в сектор Газы.

Кроме того, министр по делам абсорбции Израиля Софа Ландвер тоже подала в отставку. Она как и Либерман представляла партию "Наш дом Израиль".