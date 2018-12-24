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Коаліція оголосила дату виборів у парламент Ізраїлю

Новини » Політика    24.12.2018 - 16:31
Коаліція оголосила дату виборів у парламент Ізраїлю
Фото: прапор Ізраїлю (minagro.gov.ua)

За підсумками виборів в країні сформують новий уряд і призначать прем'єр-міністра

Позачергові вибори в парламент Ізраїлю пройдуть 9 квітня 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на газету Haaretz.

Повідомляється, що це рішення прийняли голови партій, що входять в правлячу коаліцію. Кнесет (парламент) Ізраїлю буде розпущений. За підсумками виборів в країні сформують новий уряд і призначать прем'єр-міністра.

Парламентські вибори повинні були пройти в листопаді 2019 року.

Раніше видання AFP повідомляло, що Нетаньяху призначить дострокові вибори. Але пізніше в офісі прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху спростували інформацію ЗМІ про те, що уряд прийняв рішення організувати дострокові вибори.

Нагадаємо, міністр оборони Ізраїлю Авігдор Ліберман оголосив про відставку. Він також зазначив, що останнім часом між ним і прем'єр-міністром існували серйозні розбіжності. Зокрема, Ліберман заперечував проти ввезення катарського пального в сектор Гази.

Крім того, міністр у справах абсорбції Ізраїлю Софа Ландвер теж подала у відставку. Вона як і Ліберман представляла партію "Наш дім Ізраїль".

 

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