Коаліція дронів: ще дві країни приєдналися до допомоги Україні

Лави Коаліції дронів, яка надає військову допомогу Україні у сфері безпілотних технологій та систем, збільшилися. До коаліції 3 липня увійшли Бельгія та Туреччина.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на міністерство оборони Латвії.

"На засіданні керівного комітету міжнародної коаліції з питань дронів у Ризі було підтримано бажання Бельгії та Туреччини приєднатися до міжнародної коаліції з питань дронів, яку очолюють Латвія та Велика Британія", - сказано у повідомленні.

У міністерстві додали, що коаліція, таким чином, зараз нараховує вже 20 країн, які надають Україні військову допомогу за цим напрямком. У 2025 році члени коаліції зобов'язалися виділити на підтримку України 2,75 мільярда євро та внесли 180 мільйонів до спільного фонду закупівель, який очолює Велика Британія.