Коалиция дронов: еще две страны присоединились к помощи Украине

Ряды Коалиции дронов, которая оказывает военную помощь Украине в сфере беспилотных технологий и систем, увеличились. В коалицию 3 июля вошли Бельгия и Турция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министерство обороны Латвии.

"На заседании руководящего комитета международной коалиции по вопросам дронов в Риге было поддержано желание Бельгии и Турции присоединиться к международной коалиции по вопросам дронов, которую возглавляют Латвия и Великобритания", - говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что коалиция, таким образом, сейчас насчитывает уже 20 стран, которые предоставляют Украине военную помощь по этому направлению. В 2025 году члены коалиции обязались выделить на поддержку Украины 2,75 миллиарда евро и внесли 180 миллионов в общий фонд закупок, который возглавляет Великобритания.