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Дронами-перехоплювачами збито вже значно більше сотні "Шахедів", - Ігнат

Середа 02 липня 2025 19:39
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Дронами-перехоплювачами збито вже значно більше сотні "Шахедів", - Ігнат Ілюстративне фото: українські війни знищують "Шахеди" дронами-перехватчиками (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські воїни активно використовують дрони-перехоплювачі для знищення "Шахедів". Таким методом збили значно більше сотні ворожих дронів-камікадзе.

Як передає РБК-Україна, про це в ефірі проекту "Донбас Реалії" заявив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, у майбутньому всі Сили оборони матимуть підрозділи, які збиватимуть ворожі безпілотники за допомогою дронів-перехоплювачів. Їх можуть об'єднати з мобільними вогневими групами, щоб максимально ефективно боротися з ворожими БПЛА.

Зокрема, такі підрозділи діятимуть у тилових містах, де розташовані стратегічні підприємства і потрібен захист цивільної інфраструктури.

"Насамперед вони працювали по розвідувальних дронах. Зараз уже оголошували, що ефективно деякі підрозділи справляються з "Шахедами". Уже була сотня збитих (Шахедів - ред.) кілька місяців тому. Я думаю, що вже більше значно, тому що цей напрямок розвивається", - розповів Ігнат.

Він уточнив, що є навіть такі безпілотники, які можуть діяти автономно - без допомоги оператора - і ефективно перехоплювати "Шахеди".

Перша сотня збитих "Шахедів"

Нагадаємо, 18 травня Сили безпілотних систем ЗСУ написали, що українські воїни знищили першу сотню "Шахедів" за допомогою дронів-перехоплювачів.

Воїни також звернули увагу, що один дрон-перехоплювач коштує близько 5 000 доларів, а один "Шахед" - до 1 млн доларів.

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