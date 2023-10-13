Князев арендовал элитную квартиру в Киеве за тысячу гривен. Ему вручили протокол

Бывший глава Верховного суда Украины Всеволод Князев арендовал элитную квартиру в Киеве всего за тысячу гривен. На него был составлен протокол о возможной коррупции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального бюро по предотвращению коррупции.

НАПК установило, что в 2017 году Князев получил подарок в виде аренды квартиры на Липках в Печерском районе Киева. Площадь квартир - 133 кв. м, а аренда ежемесячно стоила всего тысячу гривен.

Согласно ч. 2 ст. 23 Закона Украины "О предотвращении коррупции" судьям запрещено принимать подарки, стоимость которых превышает один прожиточный минимум для трудоспособных лиц (на сегодняшний день эта сумма составляет 2 684 гривен).

Глава НАПК Александр Новиков составил админпротокол по ч. 1 ст. 172-5 КУоАП на экс-главу Верховного суда. Протокол отправили по почте Князеву и проинформировали Совет судей Украины.

Теперь Князев должен подать объяснения или свои замечания по протоколу. После этого протокол будет направлен в суд.

Дело Князева о коррупции

Напомним, 15 мая правоохранители поймали Князева на взятке в размере 2,7 млн долларов. Взятка была связана с решениями в пользу бизнесмена Константина Жеваго по делу о Полтавском горно-обогатительном комбинате.

Князева досрочно лишили полномочий, а 18 мая его арестовали с возможностью внесения залога в размере 107 млн гривен.

Суд уже дважды уменьшал размер залога Князеву, сейчас он составляет 55 млн гривен. В начале октября правоохранители завершили следствие по делу бывшего главы Верховного суда.

РБК-Украина сообщало, что сообщнику Князева, адвокату Олегу Горецкому, вынесли приговор. Он пошел на сотрудничество со следствием, поэтому получил условный срок и обязался перечислить на ВСУ 21 млн гривен.