ВАКС зменшив розмір застави ексголові Верховного суду Князєву

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на резолютивну частину ухвали суду , опублікованій в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Згідно з документом, 31 серпня ВАКС частково задовольнив клопотання адвоката та зменшив Князєву розмір застави із 75 млн гривень до 55 млн гривень.

Зазначено, що повний текст ухвали буде оголошений сьогодні, 5 вересня, о 17:00.

Справа Князєва

Нагадаємо, 15 травня правоохоронці спіймали Князєва на хабарі у розмірі 2,7 млн доларів. А вже наступного дня пленум Верховного суду підтримав його дострокове припинення повноважень. Його також позбавили посади голови суду.

18 травня ВРП дала дозвіл на утримання під вартою Князєва, а вже ввечері його арештували з можливістю внесення застави у розмірі 107 млн гривень.

Після цього суд зменшив розмір застави Князєву до 75 млн гривень.