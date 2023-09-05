ua en ru
Вт, 05 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ВАКС зменшив розмір застави ексголові Верховного суду Князєву

Вівторок 05 вересня 2023 13:40
UA EN RU
ВАКС зменшив розмір застави ексголові Верховного суду Князєву Фото: ексголова Верховного суду Всеволод Князєв (pravo.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Вищий антикорупційний суд зменшив розмір застави ексголові Верховного суду Всеволоду Князєву до 55 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на резолютивну частину ухвали суду, опублікованій в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Згідно з документом, 31 серпня ВАКС частково задовольнив клопотання адвоката та зменшив Князєву розмір застави із 75 млн гривень до 55 млн гривень.

Зазначено, що повний текст ухвали буде оголошений сьогодні, 5 вересня, о 17:00.

Справа Князєва

Нагадаємо, 15 травня правоохоронці спіймали Князєва на хабарі у розмірі 2,7 млн доларів. А вже наступного дня пленум Верховного суду підтримав його дострокове припинення повноважень. Його також позбавили посади голови суду.

18 травня ВРП дала дозвіл на утримання під вартою Князєва, а вже ввечері його арештували з можливістю внесення застави у розмірі 107 млн гривень.

Після цього суд зменшив розмір застави Князєву до 75 млн гривень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Суд Антікоррупційний суд
NEWS
Міністр великої війни. Чим запам’ятався Резніков в Міноборони у найважчий для України час
Міністр великої війни. Чим запам’ятався Резніков в Міноборони у найважчий для України час
DAILY
Росія "краде" у Заходу технології та деталі для зброї. Що може зупинити "схеми" імпорту
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Росія "краде" у Заходу технології та деталі для зброї. Що може зупинити "схеми" імпорту