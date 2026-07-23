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Книги, іграшки і не тільки: Латвія перекрила імпорт низки товарів з РФ та Білорусі

19:13 23.07.2026 Чт
2 хв
Російська друкована продукція активно використовуються у пропагандистських цілях
aimg Валерій Ульяненко
Книги, іграшки і не тільки: Латвія перекрила імпорт низки товарів з РФ та Білорусі Фото: латвійський Сейм (Getty Images)
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Латвійський Сейм ухвалив законопроєкт щодо заборони імпорту низки товарів із Росії та Білорусі. Під обмеження потрапили книги, іграшки, відеоігри і не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Сейм Латвії на позачерговому засіданні 23 липня ухвалив поправки до Закону "Про підтримку цивільного населення України". Документ надає уряду країни повноваження самостійно формувати перелік забороненої для ввезення продукції.

Зокрема, під заборону імпорту потрапили:

  • книги та періодичні видання (насамперед російською мовою);
  • відеоігри;
  • іграшки та спортивні товари;
  • одяг та взуття.

Заборона стосується поставок як безпосередньо з території РФ та Білорусі, так і через треті країни. Водночас транзит цих товарів через Латвію до інших держав Євросоюзу дозволено.

За відповідні поправки проголосували 66 депутатів Сейму, вісім виступили проти, і ще вісім не брали участь у голосуванні.

Боротьба з пропагандою та економічними зв'язками

Законопроєкт розробило Міністерство закордонних справ Латвії для подальшого розриву економічних зв'язків із Росією та Білоруссю. Ці заходи доповнять вже чинні санкції ЄС.

Глава МЗС країни Байба Браже наголосила, що уряд затвердить конкретний список товарів одразу після набрання законом чинності. Вона також підкреслила, що Росія активно використовує друковану продукцію у пропагандистських цілях, чому Латвія та ЄС мають протидіяти.

До законопроєкту було додано проєкт Правил Кабінету міністрів, які уряд має ухвалити після затвердження поправок Сеймом.

Нагадаємо, президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що не відкидає можливості ескалації з боку Росії щодо країн НАТО. За його словами, у разі будь-якої загрози з боку РФ Альянс має дати рішучу та адекватну відповідь.

Також зазначимо, що з 1 липня Росія тимчасово зупинила пропуск людей, транспортних засобів, товарів і вантажів через залізничні пункти пропуску на кордоні з Фінляндією, Естонією та Латвією.

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