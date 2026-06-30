Росія закриває пункти пропуску на кордонах з трьома країнами НАТО

Росія з 1 липня тимчасово призупинить рух через залізничні пункти пропуску на кордоні з Фінляндією, Естонією та Латвією.

"Тимчасово призупинити з 1 липня 2026 року рух людей, транспортних засобів, товарів і вантажів через залізничні пункти пропуску через державний кордон РФ на окремих ділянках державного кордону Російської Федерації за переліком згідно з додатком", - сказано в документі.

Зокрема, на російсько-фінській ділянці кордону роботу зупинять такі залізничні пункти пропуску:

Виборг (Ленінградська область);

Вяртсиля та Люття (Карелія);

Санкт-Петербург-Фінляндський (Санкт-Петербург);

Світогорськ (Ленінградська область).

На російсько-естонському кордоні залізничний рух припиниться через пункт пропуску Печори-Псковські у Псковській області.

На ділянці кордону між Росією та Латвією під закриття потрапив пункт пропуску Питалове, який також розташований у Псковській області.

Фото: розпорядження РФ про зупинку руху через пункти пропуску (росЗМІ)

Фото: розпорядження РФ про зупинку руху через пункти пропуску (росЗМІ)

МЗС Росії офіційно надішле повідомлення Гельсінкі, Таллінну та Ризі про ухвалене Москвою рішення.