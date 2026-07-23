ua en ru
Чт, 23 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Спорт Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Книги, игрушки и не только: Латвия перекрыла импорт ряда товаров из РФ и Беларуси

19:13 23.07.2026 Чт
2 мин
Российская печатная продукция активно используется в пропагандистских целях
aimg Валерий Ульяненко
Книги, игрушки и не только: Латвия перекрыла импорт ряда товаров из РФ и Беларуси Фото: латвийский Сейм (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Латвийский Сейм принял законопроект о запрете импорта ряда товаров из России и Беларуси. Под ограничения попали книги, игрушки, видеоигры и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Сейм Латвии на внеочередном заседании 23 июля принял поправки в Закон "О поддержке гражданского населения Украины". Документ предоставляет правительству страны полномочия самостоятельно формировать список запрещенной для ввоза продукции.

В частности, под запрет импорта попали:

  • книги и периодические издания (прежде всего на русском языке);
  • видеоигры;
  • игрушки и спортивные товары;
  • одежда и обувь.

Запрет касается поставок как непосредственно с территории РФ и Беларуси, так и через третьи страны. В то же время, транзит этих товаров через Латвию в другие государства Евросоюза разрешен.

За соответствующие поправки проголосовали 66 депутатов Сейма, восемь выступили против и еще восемь не участвовали в голосовании.

Борьба с пропагандой и экономическими связями

Законопроект разработало Министерство иностранных дел Латвии для дальнейшего разрыва экономических связей с Россией и Беларусью. Эти меры дополнят уже существующие санкции ЕС.

Глава МИД страны Байба Браже подчеркнула, что правительство утвердит конкретный список товаров сразу после вступления закона в силу. Она также подчеркнула, что Россия активно использует печатную продукцию в пропагандистских целях, чем Латвия и ЕС должны противодействовать.

В законопроект был добавлен проект Правил Кабинета министров, которые правительство должно принять после утверждения поправок Сеймом.

Напомним, президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что не исключает возможности эскалации со стороны России в отношении стран НАТО. По его словам, в случае какой-либо угрозы со стороны РФ Альянс должен дать решительный и адекватный ответ.

Также отметим, что с 1 июля Россия временно приостановила пропуск людей, транспортных средств, товаров и грузов через железнодорожные пункты пропуска на границе с Финляндией, Эстонией и Латвией.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Беларусь Латвия
Новости
Украина получит от Ирландии новый пакет помощи
Украина получит от Ирландии новый пакет помощи
Аналитика
Цена жизни. Сколько на самом деле стоит жить в крупнейших городах Украины
Катерина Гончарова, Василина Копытко Цена жизни. Сколько на самом деле стоит жить в крупнейших городах Украины