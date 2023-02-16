В Кнесеті заявили, що Ізраїль готовий передати Україні досвід післявоєнного відновлення

"Ми повністю підтримуємо незалежність та територіальну цілісність України. І весь досвід та можливості Ізраїлю у післявоєнному відновленні ми готові надати. Найближчими тижнями ми плануємо офіційну поїздку в Україну - першу після початку війни Росії проти України", - зазначив Елькін.

Він нагадав, що сам Ізраїль живе та розвивається в умовах постійного військового виклику. Країну багато разів намагалися зруйнувати, але завжди після таких спроб Ізраїль піднімався та розвивався в економічному та технологічному плані ще сильніше, ніж до війни.

"Хочу запевнити вас, що все, що від нас залежить у допомозі Україні під час війни і післявоєнного відновлення, ми зробимо", - додав Елькін.