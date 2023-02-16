UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Кнесеті заявили, що Ізраїль готовий передати Україні досвід післявоєнного відновлення

Фото: член Кнесету Зеев Елькін (facebook com)
Автор: Юлія Бойко

Депутати ізраїльського Кнесету, які представляють парламентське товариство дружби Ізраїль-Україна, планують у найближчі тижні офіційний візит до Києва, аби детальніше обговорити можливості допомоги Ізраїлю у післявоєнному відновленні України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на члена Кнесету Зеева Елькіна під час Kyiv Jewish Forum.

"Ми повністю підтримуємо незалежність та територіальну цілісність України. І весь досвід та можливості Ізраїлю у післявоєнному відновленні ми готові надати. Найближчими тижнями ми плануємо офіційну поїздку в Україну - першу після початку війни Росії проти України", - зазначив Елькін.

Він нагадав, що сам Ізраїль живе та розвивається в умовах постійного військового виклику. Країну багато разів намагалися зруйнувати, але завжди після таких спроб Ізраїль піднімався та розвивався в економічному та технологічному плані ще сильніше, ніж до війни.

"Хочу запевнити вас, що все, що від нас залежить у допомозі Україні під час війни і післявоєнного відновлення, ми зробимо", - додав Елькін.

Нагадаємо, цьогоріч Kyiv Jewish Forum-2023 проходить у Вашингтоні під лозунгом Stand with Ukraine. Ініціатором KJF є президент Єврейської конфедерації України, віце-президент Всесвітнього єврейського конгресу Борис Ложкін.

У вступній промові Ложкін заявив, що від України сьогодні залежить майбутнє Європи та всього цивілізованого світу.

Президент Ізраїлю пообіцяв підтримку народу України у війні з Росією.

Своєю чергою, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час форуму заявив, що розраховує на участь Ізраїлю у формулі миру по Україні.

Глава МЗС Ізраїлю заявив, що країна розширить гуманітарну допомогу Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ізраїль