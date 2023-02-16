В Кнессете заявили, что Израиль готов передать Украине опыт послевоенного восстановления

"Мы полностью поддерживаем независимость и территориальную целостность Украины. И весь опыт и возможности Израиля в послевоенном восстановлении мы готовы предоставить. В ближайшие недели мы планируем официальную поездку в Украину - первую после начала войны России против Украины", - отметил Элькин.

Он напомнил, что Израиль живет и развивается в условиях постоянного военного вызова. Страну многократно пытались разрушить, но всегда после таких попыток Израиль поднимался и развивался в экономическом и технологическом плане еще сильнее, чем до войны.

"Хочу заверить вас, что все от нас зависит в помощи Украине во время войны и послевоенного восстановления, мы сделаем", - добавил Элькин.