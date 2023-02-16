В Кнесеті заявили, що Ізраїль готовий передати Україні досвід післявоєнного відновлення
Депутати ізраїльського Кнесету, які представляють парламентське товариство дружби Ізраїль-Україна, планують у найближчі тижні офіційний візит до Києва, аби детальніше обговорити можливості допомоги Ізраїлю у післявоєнному відновленні України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на члена Кнесету Зеева Елькіна під час Kyiv Jewish Forum.
"Ми повністю підтримуємо незалежність та територіальну цілісність України. І весь досвід та можливості Ізраїлю у післявоєнному відновленні ми готові надати. Найближчими тижнями ми плануємо офіційну поїздку в Україну - першу після початку війни Росії проти України", - зазначив Елькін.
Він нагадав, що сам Ізраїль живе та розвивається в умовах постійного військового виклику. Країну багато разів намагалися зруйнувати, але завжди після таких спроб Ізраїль піднімався та розвивався в економічному та технологічному плані ще сильніше, ніж до війни.
"Хочу запевнити вас, що все, що від нас залежить у допомозі Україні під час війни і післявоєнного відновлення, ми зробимо", - додав Елькін.
Нагадаємо, цьогоріч Kyiv Jewish Forum-2023 проходить у Вашингтоні під лозунгом Stand with Ukraine. Ініціатором KJF є президент Єврейської конфедерації України, віце-президент Всесвітнього єврейського конгресу Борис Ложкін.
У вступній промові Ложкін заявив, що від України сьогодні залежить майбутнє Європи та всього цивілізованого світу.
Президент Ізраїлю пообіцяв підтримку народу України у війні з Росією.
Своєю чергою, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час форуму заявив, що розраховує на участь Ізраїлю у формулі миру по Україні.
Глава МЗС Ізраїлю заявив, що країна розширить гуманітарну допомогу Україні.
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