В Кнессете заявили, что Израиль готов передать Украине опыт послевоенного восстановления
Депутаты израильского Кнессета, представляющие парламентское общество дружбы Израиль-Украина, планируют в ближайшие недели официальный визит в Киев, чтобы более подробно обсудить возможности помощи Израиля в послевоенном восстановлении Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на члена Кнессета Зеева Элькина во время Kyiv Jewish Forum.
"Мы полностью поддерживаем независимость и территориальную целостность Украины. И весь опыт и возможности Израиля в послевоенном восстановлении мы готовы предоставить. В ближайшие недели мы планируем официальную поездку в Украину - первую после начала войны России против Украины", - отметил Элькин.
Он напомнил, что Израиль живет и развивается в условиях постоянного военного вызова. Страну многократно пытались разрушить, но всегда после таких попыток Израиль поднимался и развивался в экономическом и технологическом плане еще сильнее, чем до войны.
"Хочу заверить вас, что все от нас зависит в помощи Украине во время войны и послевоенного восстановления, мы сделаем", - добавил Элькин.
Напомним, в нынешнем году Kyiv Jewish Forum-2023 проходит в Вашингтоне под лозунгом Stand with Ukraine. Инициатором KJF является президент Еврейской конфедерации Украины, вице-президент Всемирного еврейского конгресса Борис Ложкин.
Во вступительной речи Ложкин заявил, что от Украины сегодня зависит будущее Европы и всего цивилизованного мира.
Президент Израиля пообещал поддержку народу Украины в войне с Россией.
В свою очередь, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время форума заявил, что рассчитывает на участие Израиля в формуле мира по Украине.
Глава МИД Израиля заявил, что страна расширит гуманитарную помощь Украине.
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