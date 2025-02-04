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КНДРовцы в течение последних недель не участвуют в штурмах, - Коваленко

Вторник 04 февраля 2025 13:33
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КНДРовцы в течение последних недель не участвуют в штурмах, - Коваленко Фото: Андрей Коваленко, руководитель Центра противодействия дезинформации (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В течение последних недель военные Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) не участвуют в штурмах в Курской области, России. Пока неизвестно, планирует ли враг их возвращать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко.

"Пока нет окончательного понимания, вернут ли КНДРовских военных для участия в штурмовых действиях в Курской области. Сейчас они в течение нескольких недель участия в штурмах не принимают", - написал Коваленко.

Ситуация в Курской области

Украинские бойцы начали операцию на территории Курской области еще в начале августа 2024-го. Тогда же бойцам удалось взять под свой контроль около сотни населенных пунктов, но позже часть территорий все же была потеряна.

В частности осенью Российская Федерация (РФ) привлекла к боевым действиям в Курской области военных КНДР. Наши воины позже взяли в плен нескольких северокорейских солдат.

Как писало недавно The New York Times, солдат КНДР вывели с линии фронта в Курской области из-за больших потерь на поле боя.

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