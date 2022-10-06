КНДР знову запустила ракети, Південна Корея підняла авіацію: що відбувається

Осіннє загострення

Черговий етап випробувань розпочався у другій половині вересня. Зокрема, 24 числа військові Корейської народно-демократичної республіки (КНДР) запустили ракету як завжди у бік акваторії Японського моря.

За даними південнокорейської сторони, "Північ" випробував балістичну ракету. У Міністерстві оборони Японії, яке відстежує такі запуски, наголосили, що ракета пролетіла близько 400 кілометрів, а максимально вона піднімалася на висоту 50 км. У результаті вона впала поза японської морської виняткової зони.

У відповідь біля східного узбережжя Корейського півострова почалися спільні навчання США та "Півдня" за участю американської авіаносної групи та корейських кораблів. Це були перші такі маневри за останні п'ять років.

Упродовж чотирьох днів союзники намагалися "продемонструвати потужну рішучість" реагувати на провокації КНДР, а також покращити свою здатність проводити спільні військово-морські операції. У маневрах взяли участь понад 20 кораблів ВМС США та Південної Кореї, у тому числі атомний авіаносець USS Ronald Reagan, американський крейсер, південнокорейський та американський есмінці, а також військова авіація.

Проте навчання не зупинили КНДР, і за кілька днів вона знову запустила балістичну ракету якраз у той час, як віце-президент США Камала Харріс перебувала з візитом у Сеулі. Туди вона прибула на тлі побоювань північнокорейських ядерних випробувань, і під час поїздки розкритикувала Пхеньян.

"У КНДР ми бачимо жорстоку диктатуру, нестримні порушення прав людини та незаконну програму озброєнь, яка загрожує миру та стабільності", - зазначила Харріс і пообіцяла підтримку у стабілізації Корейського півострова та роботі над схиленням КНДР до миру.

Загалом лише за останній тиждень вересня Північна Корея встигла провести відразу чотири випробування балістичних ракет малої дальності, що стало своєрідним рекордом. Японія розцінює це як ескалацію загроз для своєї безпеки і загалом регіону.

Підвищення ставок

Саме так розцінюють останній ракетний запуск від 4 жовтня. Тоді північнокорейська ракета пролетіла над північною частиною Японії і в регіоні спрацювали сирени повітряної тривоги. Місцевим жителям довелося евакуюватися всередину будівель або у підземні укриття.

За уточненими даними, ракета була запущена у напрямку острова Хоккайдо та його північно-східної префектури Аоморі. Зазначимо, що такий інцидент стався вперше з 2017 року, і КНДР заздалегідь не інформувала про траєкторію. При цьому, як виявилось, ця ракета пролетіла значно більшу відстань, ніж ті, які запускалися раніше.

Міністерство оборони Японії стверджує, що вона пролетіла близько 4600 кілометрів і піднімалася на висоту до 1000 км. Імовірно, це була ракета класу Hwasong-12, здатна досягати Японії та Гуаму (територія США у Тихому океані).

Після випробувань 4 жовтня США, Японія та Південна Корея розпочали повітряні, морські та наземні навчання. А напередодні провели свої ракетні пуски .

Чому КНДР запускає ракети

Ракетні випробування проводяться для покращення технічних можливостей. Але зазвичай такі акції часто переслідують політичні цілі, причому як внутрішні, так і міжнародні. У випадку з Північною Кореєю вони також служать нагадуванням про відсутність прогресу в ядерних переговорах і розвиток військового потенціалу Пхеньяну.

Нинішні випробування також пов'язані з п'ятирічним планом лідера КНДР Кім Чен Ина, який обіцяв зміцнювати та розвивати ядерну та ракетну програми з максимально можливою швидкістю. До цього зазвичай ракети запускали в космос, вони приземлялися в Японському морі на достатній відстані, щоб не загрожувати безпеці своїх сусідів. Тому західні експерти вважають, що проліт над Японією був задуманий як політична акція.

На сьогодні невідомо, з якою метою вона проводилася, оскільки Північна Корея залишається однією із найзакритіших країн світу. При цьому офіційний Пхеньян останні шість місяців взагалі публічно не говорить про випробування. Це змушує Токіо, Сеул та Вашингтон демонструвати готовність до союзних операцій у разі конфлікту.

Демонстрація сили на кордоні

Сьогодні ситуація ще більше загострилася. Вранці "Північ" запустив ще дві ракети малої дальності у бік Японського моря, що стало шостим випробуванням за останній тиждень. На цей раз зовнішньополітичне відомство натякнуло, що це "виправданий контрзахід".

Рада національної безпеки Південної Кореї засудила Пхеньян і заявила, що до спільних навчань приєднається есмінець USS Benfold з авіаносної ударної групи USS Ronald Reagan.

"Я знаю, що люди стурбовані, але наш уряд обов'язково повністю подбає про людей, спираючись на силу Республіки Корея та США", - заявив президент Юн Сок Йоль.

Його заява прозвучала після того, як представники Сеула висловили побоювання тим, що вже цього тижня могла розв'язатись війна після падіння південнокорейської ракети біля населеного пункту, яке намагалися приховати.

Крім того, сьогодні було зафіксовано стройовий політ 12 бойових літаків КНДР. Імовірно, це були повітряні навчання у відповідь на маневри Сеула та Вашингтона.

Агентство Yonhap пише, що група з восьми винищувачів і чотирьох бомбардувальників здійснила груповий політ на північ від лінії розмежування та провела навчання з повітряної стрільби. Як реакцію в цей район негайно перекинули 30 південнокорейських винищувачів, чого не спостерігалося за останній рік.

Також повідомляється, що як тільки авіація "Півночі" перетнула "спеціальну лінію спостереження" біля кордону, "Південь" підняв свої літаки в повітря.

В очікуванні ядерних випробувань

Схоже, що нинішня ескалація є провісником ядерних випробувань, як вже було п'ять років тому. Тоді в серпні 2017 року Північна Корея запустила балістичну ракету над Японією на тлі погроз президента США Дональда Трапа застосувати "вогонь і лють", якщо КНДР продовжить нагнітати напруженість. У відповідь вже у вересні північнокорейська сторона провела ядерне випробування.

За даними американської розвідки, на сьогодні Пхеньян завершує підготовку до чергових ядерних випробувань і чекає на відповідний момент. Напередодні на засіданні Ради безпеки ООН представник США Лінда Томас-Грінфілд звинуватила Китай та Росію у сприянні Північній Кореї. У відповідь Москва назвала дії КНДР реакцією на конфронтаційну доктрину США, а Пекін звинуватив Вашингтон у подвійних стандартах.

У результаті Росія та Китай закликали до відновлення багатостороннього діалогу щодо Корейського півострову, але виступили проти відкритого засідання в ООН щодо Північної Кореї.

Зазначимо, Україна на тлі погроз російського ядерного удару не залишається осторонь і корейської проблеми. У Міністерстві закордонних справ 4 жовтня засудили ракетні пуски над Японією та закликали посилити санкції.

"Провокація Пхеньяну підриває регіональну безпеку", - зазначив речник МЗС України Олег Ніколенко.