КНДР снова запустила ракеты, Южная Корея подняла авиацию: что происходит

Осеннее обострение

Очередной этап испытаний начался во второй половине сентября. В частности, 24 числа военные Корейской народно-демократической республики (КНДР) запустили ракету как обычно в сторону акватории Японского моря.

По данным южнокорейской стороны, "Север" испытал баллистическую ракету. В Министерстве обороны Японии, которое отслеживает такие запуски, отметили, что ракета пролетела около 400 километров, а максимально она поднималась на высоту 50 км. В итоге она упала за пределами японской морской исключительной зоны.

В ответ у восточного побережья Корейского полуострова начались совместные учения США и "Юга" с участием американской авианосной группы и корейских кораблей. Это были первые подобные маневры за последние пять лет.

В течение четырех дней союзники пытались "продемонстрировать мощную решимость" реагировать на провокации КНДР, а также улучшить свою способность проводить совместные военно-морские операции. В маневрах участвовали более 20 кораблей ВМС США и Южной Кореи, в том числе атомный авианосец USS Ronald Reagan, американский крейсер, южнокорейский и американский эсминцы, а также военная авиация.

Однако учения не остановили КНДР, и через несколько дней она снова запустила баллистическую ракету как раз в то время, как вице-президент США Камала Харрис находилась с визитом в Сеуле. Туда она прибыла на фоне опасений северокорейских ядерных испытаний, и в ходе поездки раскритиковала Пхеньян.

"В КНДР мы видим жестокую диктатуру, безудержные нарушения прав человека и незаконную программу вооружений, которая угрожает миру и стабильности", - отметила Харрис и пообещала поддержку в стабилизации Корейского полуострова и работе над склонению КНДР к миру.

Всего же только за последнюю неделю сентября Северная Корея успела провести сразу четыре испытания баллистических ракет малой дальности, что стало своеобразным рекордом. Япония расценивает это как эскалацию угроз своей безопасности и в целом региона.

Повышение ставок

Именно так расценивают крайний ракетный запуск от 4 октября. Тогда северокорейская ракета пролетела над северной частью Японии, и в регионе сработали сирены воздушной тревоги. Местным жителям пришлось эвакуироваться внутрь зданий или в подземные укрытия.

По уточненным данным, ракета была запущена в направлении острова Хоккайдо и его северо-восточной префектуры Аомори. Отметим, такой инцидент произошел впервые с 2017 года, и КНДР заранее не информировала о траектории. При этом, как оказалась, эта ракета пролетела значительно большее расстояние, чем те, которые запускались ранее.

Министерство обороны Японии утверждает, что она пролетела порядка 4 600 километров и поднималась на высоту до 1 000 км. Предположительно, это была ракета класса Hwasong-12, способная достигать Японии и Гуама (территория США в Тихом океане).

После испытаний 4 октября США, Япония и Южная Корея начали воздушные, морские и наземные учения. А накануне провели свои ракетные пуски.

Почему КНДР запускает ракеты

Ракетные испытания проводятся для улучшения технических возможностей. Но, как правило, такие акции часто преследуют политические цели, причем как внутренние, так и международные. В случае с Северной Кореи они также служат напоминанием об отсутствии прогресса в ядерных переговоров и развитии военного потенциала Пхеньяна.

Нынешние испытания также связаны с пятилетним планом лидера КНДР Ким Чен Ына, который обещал укреплять и развивать ядерную и ракетную программы с максимально возможной скоростью. До этого обычно ракеты запускали в космос, они приземлялись в Японском море на достаточном расстоянии, чтобы не угрожать безопасности своих соседей. Поэтому западные эксперты полагают, что пролет конкретно над Японией был задуман как политическая акция.

На сегодня неизвестно, с какой целью она проводилась, поскольку Северная Корея остается одной из самых закрытых стран мира. При этом официальный Пхеньян последние шесть месяцев вообще публично не говорит об испытаниях. Это вынуждает Токио, Сеул и Вашингтон демонстрировать готовность к союзным операциям в случае конфликта.

Демонстрация силы на границе

Сегодня ситуация обострилась еще больше. Утром "Север" запустил еще две ракеты малой дальности в сторону Японского моря, что стало шестым испытанием за последнюю неделю. На этот раз внешнеполитическое ведомство намекнуло, что это "оправданная контрмера".

Совет национальной безопасности Южной Кореи осудил Пхеньян и заявил, что к совместным учениям присоединится эсминец USS Benfold из авианосной ударной группы USS Ronald Reagan.

"Я знаю, что люди обеспокоены, но наше правительство обязательно полностью позаботится о людях, опираясь на силу Республики Корея и США", - заявил президент Юн Сок Ель.

Его заявление прозвучало после того, как представители Сеула выразили опасения тем, что уже на этой неделе могла развязаться война после падения южнокорейской ракеты возле населенного пункта, которое пытались скрыть.

Кроме того, сегодня был зафиксирован строевой полет 12 боевых самолетов КНДР. Предположительно, это были воздушные учения в ответ на маневры Сеула и Вашингтона.

Агентство Yonhap пишет, что группа из восьми истребителей и четырех бомбардировщиков совершила групповой полет к северу от линии разграничения и провела учения по воздушной стрельбе. В качестве реакции в этот район немедленно перебросили 30 южнокорейских истребителей, чего не наблюдалось за последний год.

Также сообщается, что как только авиация "Севера" пересекла "специальную линию наблюдения" возле границы, "Юг" поднял свои самолеты в воздух.

В ожидании ядерных испытаний

Похоже, нынешняя эскалация является предвестником ядерных испытаний, как уже было пять лет назад. Тогда в августе 2017 года Северная Корея запустила баллистическую ракету над Японией на фоне угроз президента США Дональда Трапа применить "огонь и ярость", если КНДР продолжит нагнетать напряженность. В ответ уже в сентябре северокорейская сторона провела ядерное испытание.

По данным американской разведки, на сегодня Пхеньян завершает подготовку к очередным ядерным испытаниям и ждет подходящего момента. Накануне на заседании Совета безопасности ООН представитель США Линда Томас-Гринфилд обвинила Китай и Россию в содействии Северной Кореи. В ответ Москва назвала действия КНДР реакцией на конфронтационную доктрину США, а Пекин обвинил Вашингтон в двойных стандартах.

В итоге Россия и Китай призвали к возобновлению многостороннего диалога по Корейскому полуострову, но выступили против открытого заседания в ООН по Северной Корее.

Отметим, Украина на фоне угроз российского ядерного удара не остается в стороне и от корейской проблемы. В Министерстве иностранных дел 4 октября осудили ракетные пуски над Японией и призвали ужесточить санкции.

"Провокация Пхеньяна подрывает региональную безопасность", - отметил спикер МИД Украины Олег Николенко.