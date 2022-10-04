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КНДР вкотре запустила балістичну ракету: в Японії оголосили повітряну тривогу

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Вівторок 04 жовтня 2022 03:17
КНДР вкотре запустила балістичну ракету: в Японії оголосили повітряну тривогу Фото: КНДР запустила балістичну ракету (wikimedia.org)
Автор: Олег Васьків

КНДР 4 жовтня запустила балістичну ракету, траекторія якої пролягала над північною частиною Японії. Там спрацювало екстрене оповіщення про повітряну небезпеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

Громадян, які проживають у відповідних районах країни закликали евакуюватися всередину будівель або під землю.

Згідно з даними система J-Alert, ракета КНДР пролетіла над територією Японії у бік Тихого океану.

Водночас японська влада заявила, що ракета була запущена у напрямку острова Хоккайдо та його північно-східної префектури Аоморі.

Місцевих мешканців попередили про можливість падіння уламків і попросили залишатися в укриттях.

Нагадаємо, у вересні КНДР вперше в історії провела одразу чотири випробування балістичних ракет протягом одного тижня.

Окрім цього, Північна Корея проводить підготовку до того, щоб найближчим часом спустити на воду новий підводний ракетний човен.

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