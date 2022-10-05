США та Південна Корея випустили ракети у відповідь на випробування КНДР

Військові США та Південної Кореї випустили ракети у море у відповідь на запуск Північною Кореєю балістичної ракети над Японією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Кожна сторона запустила декілька балістичних ракет малої дальності ATACMS американського виробництва.

Військові окремо підтвердили, що південнокорейська ракета Hyunmoo-2 вийшла з ладу невдовзі після запуску та розбилася, але обійшлося без жертв.

Командування просили вибачення за те, що змусили жителів країни турбуватися.

Нагадаємо, що КНДР 4 жовтня запустила балістичну ракету, траєкторія якої пролягала над північною частиною Японії. Там спрацювало екстрене сповіщення про повітряну небезпеку.

У вересні КНДР вперше в історії провела відразу чотири випробування балістичних ракет протягом одного тижня.

Крім цього, Північна Корея проводить підготовку до того, щоб найближчим часом спустити на воду новий підводний ракетний човен.

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