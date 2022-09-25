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КНДР запустила балістичну ракету в бік Японского моря

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Неділя 25 вересня 2022 02:22
КНДР запустила балістичну ракету в бік Японского моря Фото: КНДР запустила балістичну ракету в бік Японского моря (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Північна Корея у суботу, 24 вересня, здійснила черговий ракетний запуск у бік акваторії Японського моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap News Agency.

За даними агентства, отриманими від Комітету начальників штабів Південної Кореї, влада КНДР використала балістичну ракету, яку не вдалося встановити.

Наразі південнокорейські військові проводить аналіз дальності, висоти та швидкості польоту снаряда. Журналісти NHK припускають, що найімовірніше ракета впала за межами економічної зони Японії.

Нагадаємо, Північна Корея проводить підготовку до того, аби найближчим часом спустити на воду новий підводний ракетний човен.

Раніше ми писали, що у травні КНДР здійснила пуск трьох балістичних ракет.

Запуск відбувся через кілька годин після того, як президент США Джо Байден покинув Японію після своєї першої поїздки в Азію на посаді.

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