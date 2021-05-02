КНДР заявила, что США пожалеют после слов Байдена в Конгрессе

Директор департамента Северной Америки МИД КНДР Квон Чжон Гына назвал политику США к Северной Корее враждебной. Так он прокомментировал выступление президента США Джо Байдена перед Конгрессом, КНДР пообещала США ответные меры.

Байден во время выступления перед Конгрессом сообщил о намерении взаимодействовать с союзниками по вопросу противодействия угрозам по ядерным программам КНДР и Ирана.

Он сказал, что Вашингтон будет использовать методы дипломатии и твердого сдерживания. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщала, что США откажутся от идей стратегического терпения в отношении Северной Кореи и не будут заключать крупную сделку с КНДР.

"Теперь, когда стала ясна основная идея новой политики США в отношении КНДР, мы будем вынуждены добиваться принятия соответствующих мер, и со временем США окажутся в очень тяжелой ситуации", - говорится в заявлении представителя внешнеполитического ведомства КНДР.

Он назвал недопустимым то, что господин Байден "в своем первом политическом выступлении именно так разъяснил свою позицию КНДР".

По его мнению, слова президента США свидетельствуют об идее Белого дома "продолжать проводить враждебную политику".