КНДР заявила, що США пошкодують після слів Байдена в Конгресі

Директор департаменту Північної Америки МЗС КНДР Квон Чжон Гина назвав політику США до Північної Кореї ворожою. Так він прокоментував виступ президента США Джо Байдена перед Конгресом, КНДР пообіцяла США відповідні заходи.

Байден під час виступу перед Конгресом повідомив про намір взаємодіяти з союзниками з питання протидії загрозам за ядерними програмами КНДР та Ірану.

Він сказав, що Вашингтон буде використовувати методи дипломатії і твердого стримування. Прес-секретар Білого дому Джен Псакі повідомляла, що США відмовляться від ідей стратегічного терпіння щодо Північної Кореї і не будуть укладати велику угоду з КНДР.

"Тепер, коли стала ясна основна ідея нової політики США щодо КНДР, ми будемо змушені домагатися прийняття відповідних заходів, і з часом США опиняться в дуже важкій ситуації", - йдеться в заяві представника зовнішньополітичного відомства КНДР.

Він назвав неприпустимим те, що пан Байден "у своєму першому політичному виступі саме так роз'яснив свою позицію КНДР".

На його думку, слова президента США свідчать про ідею Білого дому "продовжувати проводити ворожу політику".