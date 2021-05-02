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КНДР заявила, що США пошкодують після слів Байдена в Конгресі

Новость на русском → Пхеньян, Неділя 02 травня 2021 05:46
КНДР заявила, що США пошкодують після слів Байдена в Конгресі Фото: Кім Чен Ин, лідер Північної Кореї (KCNA.kp)
Автор: Артур Родивилов

Директор департаменту Північної Америки МЗС КНДР Квон Чжон Гина назвав політику США до Північної Кореї ворожою. Так він прокоментував виступ президента США Джо Байдена перед Конгресом, КНДР пообіцяла США відповідні заходи.

Заява опублікувало північнокорейське Центральне телеграфне агентство (ЦТАК).

Байден під час виступу перед Конгресом повідомив про намір взаємодіяти з союзниками з питання протидії загрозам за ядерними програмами КНДР та Ірану.

Він сказав, що Вашингтон буде використовувати методи дипломатії і твердого стримування. Прес-секретар Білого дому Джен Псакі повідомляла, що США відмовляться від ідей стратегічного терпіння щодо Північної Кореї і не будуть укладати велику угоду з КНДР.

"Тепер, коли стала ясна основна ідея нової політики США щодо КНДР, ми будемо змушені домагатися прийняття відповідних заходів, і з часом США опиняться в дуже важкій ситуації", - йдеться в заяві представника зовнішньополітичного відомства КНДР.

Він назвав неприпустимим те, що пан Байден "у своєму першому політичному виступі саме так роз'яснив свою позицію КНДР".

На його думку, слова президента США свідчать про ідею Білого дому "продовжувати проводити ворожу політику".

Відзначимо, в середині березня Північна Корея провела пуски двох ракет малої дальності. При цьому в Пхеньяні не коментували цю подію, що призвело до здивування офіційних посадових осіб США і Південної Кореї.

Ще через кілька днів у КНДР заявили про проведення запуску нової тактичної ракети. Також в Північній Кореї підтвердили, що в неділю проводився пуск двох крилатих ракет.

Після цього Джо Байден заявив, що Штати будуть реагувати належним чином у випадку, якщо Північна Корея вдаватиметься до ескалації.

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