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КНДР заявила об испытании новой тактической ракеты

Новина українською → КНДР, Пятница 26 марта 2021 01:50
КНДР заявила об испытании новой тактической ракеты фото: ракета (flickr)
Автор: Даша Харченко

Власти КНДР заявили, что испытывали новую тактическую управляемую ракету. При этом в воскресенье, 21 марта, страна провела тестовый пуск двух крылатых ракет.

Об этом сообщает "Ренхап" со ссылкой на северокорейские СМИ.

Отмечается, что северокорейский лидер Ким Чен Ын не наблюдал за испытаниями.

Напомним, издание The Washington Post писало, что КНДР в минувшее воскресенье провела тестовый пуск двух крылатых ракет.

КНДР в воскресенье не комментировала свои ракетные пуски, что привело к удивлению официальных должностных лиц США и Южной Кореи, поскольку Пхеньян привлекает внимание к подобным событиям, говорилось в материале издания.

После этого президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что США будут реагировать должным образом в случае, если Северная Корея будет прибегать к эскалации.

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