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Байден о ракетных запусках КНДР: будем отвечать в случае эскалации

Новина українською → Вашингтон, Четверг 25 марта 2021 20:44
Байден о ракетных запусках КНДР: будем отвечать в случае эскалации Фото: Джо Байден (GettyImages)
Автор: Андрей Козловский

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что США будут реагировать должным образом в случае, если Северная Корея будет прибегать к эскалации.

Об этом Байден заявил во время первой пресс-конференции с момента вступления в должность.

"Во-первых, испытанием этих конкретных ракет была нарушена резолюция ООН 1718. Мы консультируемся с нашими союзниками и партнерами, и будет ответ, если они выберут эскалацию. Мы будем отвечать соответственно", - сказал американский лидер.

Байден также добавил, что он готов дипломатическим путем решать возникающие вопросы.

"Я также готов к определенной формы дипломатии, но она должна быть обусловлена ​​завершением денуклеаризации. Это то, что мы делаем сейчас, консультируясь с союзниками", - добавил он.

Напомним, издание The Washington Post писало, что КНДР в минувшее воскресенье провела тестовый пуск двух крылатых ракет.

КНДР в воскресенье не комментировала свои ракетные пуски, что привело к удивлению официальных должностных лиц США и Южной Кореи, поскольку Пхеньян привлекает внимание к подобным событиям, говорилось в материале издания.

После этого Байден отметил, что мало, что изменилось относительно правительства в Пхеньяне.

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