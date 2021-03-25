Байден о ракетных запусках КНДР: будем отвечать в случае эскалации

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что США будут реагировать должным образом в случае, если Северная Корея будет прибегать к эскалации.

Об этом Байден заявил во время первой пресс-конференции с момента вступления в должность.

"Во-первых, испытанием этих конкретных ракет была нарушена резолюция ООН 1718. Мы консультируемся с нашими союзниками и партнерами, и будет ответ, если они выберут эскалацию. Мы будем отвечать соответственно", - сказал американский лидер.

Байден также добавил, что он готов дипломатическим путем решать возникающие вопросы.

"Я также готов к определенной формы дипломатии, но она должна быть обусловлена ​​завершением денуклеаризации. Это то, что мы делаем сейчас, консультируясь с союзниками", - добавил он.