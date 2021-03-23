КНДР провела пуски ракет малой дальности

"Северная Корея выпустила несколько ракет малой дальности после того, как осудила Вашингтон за продолжение совместных военных учений с Южной Кореей... Ракетные испытания представляют собой первый прямой вызов со стороны лидера КНДР Ким Чен Ына президенту США Джо Байдену, чьи помощники пока не обозначили свой подход к ядерной угрозе (со стороны КНДР, - ред.)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что испытания вновь заставили Соединенные Штаты разработать стратегию противодействия ядерной угрозе.

Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что администрация Байдена хочет разработать "новый подход" к Северной Корее. Однако он не сообщил подробностей.