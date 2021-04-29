Байден будет привлекать союзников к борьбе с угрозами Ирана и Северной Кореи
Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон собирается тесно сотрудничать с союзниками в вопросе противодействия угрозам, которые связаны с ядерными программами КНДР и Ирана. Он также рассказал о разговоре с лидером КНР Си Цзиньпином.
По его словам, ядерные программы Ирана и КНДР представляют серьезную угрозу для безопасности Соединенных Штатов и мира.
"Мы будем тесно работать с нашими союзниками, чтобы посредством дипломатии и твердого сдерживания противостоять угрозам, исходящим от обеих этих стран", - сказал Байден.
По словам главы Белого дома, в ходе беседы с лидером КНР он отметил, что приветствует конкуренцию и не ищет конфликта, однако будет защищать американские интересы «по всем вопросам».
Кроме того, Байден сказал Си Цзиньпину, что США "будут поддерживать мощное военное присутствие в Индийском и Тихом океанах», как это делает американская сторона вместе с НАТО в Европе.
Президент США Джо Байден также заявил, что ключевой террористической угрозой для страны исходит изнутри государства - от "белых расистов".
Напомним, администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность практически полностью снять ряд из наиболее жестких санкций против Ирана. Тегеран должен вернуться к ядерной сделке, заявили накануне в Вашингтоне.