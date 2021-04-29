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Байден будет привлекать союзников к борьбе с угрозами Ирана и Северной Кореи

Новина українською → Вашингтон, Четверг 29 апреля 2021 06:37
Байден будет привлекать союзников к борьбе с угрозами Ирана и Северной Кореи Фото: Джо Байден (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон собирается тесно сотрудничать с союзниками в вопросе противодействия угрозам, которые связаны с ядерными программами КНДР и Ирана. Он также рассказал о разговоре с лидером КНР Си Цзиньпином.

Текст его выступления опубликовал Белый дом.

По его словам, ядерные программы Ирана и КНДР представляют серьезную угрозу для безопасности Соединенных Штатов и мира.

"Мы будем тесно работать с нашими союзниками, чтобы посредством дипломатии и твердого сдерживания противостоять угрозам, исходящим от обеих этих стран", - сказал Байден.

По словам главы Белого дома, в ходе беседы с лидером КНР он отметил, что приветствует конкуренцию и не ищет конфликта, однако будет защищать американские интересы «по всем вопросам».

Кроме того, Байден сказал Си Цзиньпину, что США "будут поддерживать мощное военное присутствие в Индийском и Тихом океанах», как это делает американская сторона вместе с НАТО в Европе.

Президент США Джо Байден также заявил, что ключевой террористической угрозой для страны исходит изнутри государства - от "белых расистов".

Напомним, администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность практически полностью снять ряд из наиболее жестких санкций против Ирана. Тегеран должен вернуться к ядерной сделке, заявили накануне в Вашингтоне.

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