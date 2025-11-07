КНДР запустила балістичну ракету біля східного узбережжя - Південна Корея та Японія

Окрім самого факту запуску ракети південнокорейські військові не надали подробиць про її тип чи дальність польоту.

Японія також підтвердила ймовірний запуск ракети з боку КНДР і зазначила, що вона, скоріш за все, впала за межами виключної економічної зони країни. Глава японського уряду Санае Такаїчі заявила, що підтверджених повідомлень про пошкодження немає.

Цей запуск підсилює напруженість на Корейському півострові та у регіоні загалом. Південна Корея та Японія стежать за розвитком ситуації, і цей крок може спричинити подальші дипломатичні та військові наслідки.

AP своєю чергою повідомляє, що переговори Сеула, Пхеньяна та Вашингтона знаходяться у глухому куті. Також видання наголошує, що КНДР останніми тижнями прискорила темпи випробувань зброї, зокрема минулого місяця здійснила запуски нібито гіперзвукових ракет і крилатих ракет, які, за її словами, розширили можливості її ядерних збройних сил.

Раніше південнокорейські військові заявили, що в понеділок, коли міністр оборони США Піт Хегсет розпочав дводенний візит до Південної Кореї, виявили, що КНДР випустила 10 артилерійських снарядів у свої західні води.

"Об'єднані начальники штабів також заявили, що Північ випустила таку ж кількість пострілів у суботу вдень, перед самітом між президентом Південної Кореї Лі Дже Меном та президентом Китаю Сі Цзіньпіном у південнокорейському Кьонджу, де Лі закликав до посилення ролі Пекіна, щоб переконати Північ повернутися до діалогу з Вашингтоном та Сеулом", - йдеться у повідомленні Associated Press.