КНДР запустила балістичну ракету біля східного узбережжя - Південна Корея та Японія

Північна Корея в п'ятницю, 7 листопада, запустила балістичну ракету в бік моря біля свого східного узбережжя. Пуск ракети підтвердили південнокорейські військові та Японія.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Окрім самого факту запуску ракети південнокорейські військові не надали подробиць про її тип чи дальність польоту.
Японія також підтвердила ймовірний запуск ракети з боку КНДР і зазначила, що вона, скоріш за все, впала за межами виключної економічної зони країни. Глава японського уряду Санае Такаїчі заявила, що підтверджених повідомлень про пошкодження немає.
Цей запуск підсилює напруженість на Корейському півострові та у регіоні загалом. Південна Корея та Японія стежать за розвитком ситуації, і цей крок може спричинити подальші дипломатичні та військові наслідки.
AP своєю чергою повідомляє, що переговори Сеула, Пхеньяна та Вашингтона знаходяться у глухому куті. Також видання наголошує, що КНДР останніми тижнями прискорила темпи випробувань зброї, зокрема минулого місяця здійснила запуски нібито гіперзвукових ракет і крилатих ракет, які, за її словами, розширили можливості її ядерних збройних сил.
Раніше південнокорейські військові заявили, що в понеділок, коли міністр оборони США Піт Хегсет розпочав дводенний візит до Південної Кореї, виявили, що КНДР випустила 10 артилерійських снарядів у свої західні води.
"Об'єднані начальники штабів також заявили, що Північ випустила таку ж кількість пострілів у суботу вдень, перед самітом між президентом Південної Кореї Лі Дже Меном та президентом Китаю Сі Цзіньпіном у південнокорейському Кьонджу, де Лі закликав до посилення ролі Пекіна, щоб переконати Північ повернутися до діалогу з Вашингтоном та Сеулом", - йдеться у повідомленні Associated Press.
Нагадаємо, південнокорейська розвідка днями заявила, що КНДР ніби-то готується до ймовірної зустрічі свого диктатора Кім Чен Ина з президентом США Дональдом Трампом.
Кім Чен Ин уникає будь-яких форм переговорів з Вашингтоном та Сеулом з того часу, як його дипломатичні стосунки з Трампом зіпсувались під час першого терміну американського лідера у 2019 році. Напруження виникло через розбіжності щодо обміну послаблення санкцій, введених США проти Північної Кореї, на кроки щодо ліквідації ядерної програми Кіма.
У серпні президент США заявив про намір провести переговори з диктатором КНДР Кім Чен Ином.
Зазначимо, Трамп заявив 7 листопада, що вже обговорював з Китаєм та Росією денуклеаризацію - скорочення ядерних озброєнь. Водночас Пхеньян заявив у вересні, що ядерний статус країни незворотній.