В КНДР зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

Первый случай заражения коронавирусом нового типа 2019-nCoV зарегистрирован в Северной Корее. Об этом сообщила южнокорейская газета "Чунан ильбо".

Как отмечается, инфекция выявлена у жительницы Пхеньяна, которая недавно посещала Китай.

Отметим, в материковом Китае число жертв коронавируса нового типа выросло до 636 человек, заражены уже 31 161 человек.

Напомним, ВОЗ признала вспышку китайского коронавируса нового типа чрезвычайной ситуацией международного значения. В связи с этим Организация призвала неподготовленные к вирусу страны немедленно принять необходимые меры.

Кроме того, в ВОЗ объявили о созыве глобального форума по изучению коронавируса 2019-nCoV, который распространяется по миру после вспышки в Китае.

Также китайские государственные СМИ подтвердили смерть врача Ли Веньляна из города Ухань. Это тот самый врач, который первым обнаружил неизвестный ранее тип коронавируса и сообщил об этом власти. Ему сделали выговор и попросили "не распространять непроверенную информацию и не сеять панику".