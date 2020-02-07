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В Китае число жертв коронавируса превысило 600 человек

Новости » Общество     07.02.2020 - 03:08
В Китае число жертв коронавируса превысило 600 человек
Иллюстративное фото (twitter.com/XHNews)

Заразились уже более 31 тысячи человек

В материковом Китае число жертв коронавируса нового типа выросло до 636 человек, заражены уже 31 161 человек. Об этом передает государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР, пишет Reuters.

Также отмечается, что выписаны уже 1540 человек. Днем ранее официально сообщалось о более чем 28 тысячах заболевших и 563 умерших.
"По состоянию на полночь 6 февраля, государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции информацию о 31 161 подтвержденной случае заражения пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, из них 4821 человек находятся в тяжелом состоянии, 636 умерли, 1540 человека выписаны из больниц", - указано в сообщении.

В целом за последние сутки выявлены 3143 новых случая заражения. Также за последние 24 часа из больниц выписали 387 человек.

В это же время в Гонконге зафиксировали 24 случая заражения, один человек скончался.

Напомним, китайские государственные СМИ подтвердили смерть врача Ли Веньляна из города Ухань. Это тот самый врач, который первым обнаружил неизвестный ранее тип коронавируса и сообщил об этом власти. Ему сделали выговор и попросили "не распространять непроверенную информацию и не сеять панику".

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