В Европе количество инфицированных коронавирусом превысило 30 человек

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Новые случаи заболевания подтвердили в Германии, Великобритании и Италии

В Европе общее количество инфицированных новым коронавирусом достигло 31 человека. Об этом сообщает The Associated Press.

Сообщается, что в четверг о новых зафиксированных случаях заболевания коронавирусом объявили в Германии, Великобритании и Италии.

В Германии 11 случаев из 13 связанны с поставщиком автозапчастей Webasto, сотрудники которой заразились вирусом от китайского коллеги. Последней инфицированной стала жена одного из ранее заразившихся сотрудников компании. При этом двое из числа заболевших в Германии являются детьми.

В Британии количество пострадавших от вируса выросло до трех. Как отметили британские власти, последний пациент заразился вирусом за пределами Великобритании.

Италия объявила о первом случае коронавируса в стране. 34-летний мужчина прибыл в Италию из Уханя, где он проживал на постоянной основе и был эвакуирован в понедельник.

Напомним, ранее сообщалось, что на территории материкового Китая число жертв коронавируса нового типа выросло до 636 человек, заражены уже 31 161 человек. При этом выписаны уже 1540 человек.

Также РБК-Украина отмечало, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает 11-12 февраля глобальный форум по изучению коронавируса 2019-nCoV. Цель состоит в ускорении разработки тестов для диагностики, вакцин и лекарств.