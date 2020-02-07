В Китае подтвердили смерть врача, который первым обнаружил коронавирус

Иллюстративное фото (twitter.com/ChuBailiang)

Ли Веньлян умер в пятницу в 2:58 по местному времени

Смерть врача Ли Веньляна из китайского города Ухань, где вспыхнул коронавирус нового типа, подтвердили китайские средства массовой информации. Об этом, в частности, пишет государственное издание Global Times, которое ранее опровергло смерть врача.

Отмечается, что смерть врача, который первым в Китае обнаружил новый коронавирус, наступила в пятницу, 7 февраля, в 2:58 по местному времени.

Ранее в течение четверга, 6 февраля, день СМИ, сначала известили о смерти Ли Веньляна, но впоследствии опровергли информацию, заявив, что врач жив, однако находится в критическом состоянии.

Напомним, количество умерших от коронавируса в Китае выросло до 563 человек. По последним данным, число заболевших новым коронавирусом превысило 28 тысяч. При этом вспышки заболевания зафиксированы уже в 23 странах.

Кроме того, в ВОЗ объявили о созыве глобального форума по изучению коронавирус 2019-nCoV, который распространяется по миру после вспышки в Китае. Форум определит приоритеты в исследовании этого вируса и скоординирует международные усилия в области разработки методов лечения и вакцин.