КНДР вкотре запустила балістичну ракету в бік Східного моря

За даними агентства, отриманими від Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї, влада КНДР використала балістичну ракету невстановленого типу.

У Міноборони Японії розповіли, що снаряд пробув у польоті близько години та впав за межами виключної економічної зони країни.

"Ракета впала за 550 кілометрів від південної частини Корейського півострова, приблизно за 250 кілометрів від острова Хоккайдо", - поінформував глава відомства.

ЗМІ зазначають, що запуск стався за кілька годин до зустрічі південнокорейського президента

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