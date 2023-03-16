КНДР в очередной раз запустила баллистическую ракету в сторону Восточного моря

Северная Корея в четверг, 16 марта, совершила очередной ракетный запуск в направлении акватории Восточного моря.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap News Agency.
По данным агентства, полученным от Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, власти КНДР использовали баллистическую ракету неустановленного типа.
В Минобороны Японии рассказали, что снаряд пробыл в полете около часа и упал вне исключительной экономической зоны страны.
"Ракета упала в 550 километрах от южной части Корейского полуострова, примерно в 250 километрах от острова Хоккайдо", - проинформировал глава ведомства.
СМИ отмечают, что запуск произошел за несколько часов до встречи южнокорейского президента
Лидеры стран
Напомним, 14 марта КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря.
Ранее мы писали, что 12 марта Северная Корея запустила неустановленную ракету с подводной лодки недалеко от города Синпо, якобы протестуя против учений США и Южной Кореи.
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