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КНДР в очередной раз запустила баллистическую ракету в сторону Восточного моря

Фото: КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Восточного моря (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Северная Корея в четверг, 16 марта, совершила очередной ракетный запуск в направлении акватории Восточного моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap News Agency.

По данным агентства, полученным от Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, власти КНДР использовали баллистическую ракету неустановленного типа.

В Минобороны Японии рассказали, что снаряд пробыл в полете около часа и упал вне исключительной экономической зоны страны.

"Ракета упала в 550 километрах от южной части Корейского полуострова, примерно в 250 километрах от острова Хоккайдо", - проинформировал глава ведомства.

СМИ отмечают, что запуск произошел за несколько часов до встречи южнокорейского президента

Лидеры стран

Напомним, 14 марта КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря.

Ранее мы писали, что 12 марта Северная Корея запустила неустановленную ракету с подводной лодки недалеко от города Синпо, якобы протестуя против учений США и Южной Кореи.

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ЯпонияКНДР