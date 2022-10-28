КНДР вкотре запустила балістичну ракету в бік Японского моря
Фото: КНДР запустила балістичну ракету в бік Японского моря (Getty Images)
Північна Корея здійснила черговий ракетний запуск у бік акваторії Японського моря в п'ятницю, 28 жовтня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap News Agency.
Агенство оприлюднило дані, отримані від Комітету начальників штабів Південної Кореї.
Оновлено (07:10)
Згодом військові уточнили інформацію та вказали, що КНДР випустила дві балістичні ракети малої дальності.
Запуск відбувся під час чергових навчань. Ракети впали у морі за межами виключної економічної зони Японії.
Нагадаємо, США, Японія та Південна Корея пригрозили КНДР відповіддю "безпрецедентного" масштабу, якщо вона проведе сьоме випробування ядерної бомби.
До слова, 24 жовтня КНДР і Південна Корея обмінялися обстрілами.