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КНДР вкотре запустила балістичну ракету в бік Японского моря

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П'ятниця 28 жовтня 2022 06:30
КНДР вкотре запустила балістичну ракету в бік Японского моря Фото: КНДР запустила балістичну ракету в бік Японского моря (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Північна Корея здійснила черговий ракетний запуск у бік акваторії Японського моря в п'ятницю, 28 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap News Agency.

Агенство оприлюднило дані, отримані від Комітету начальників штабів Південної Кореї.

Оновлено (07:10)

Згодом військові уточнили інформацію та вказали, що КНДР випустила дві балістичні ракети малої дальності.

Запуск відбувся під час чергових навчань. Ракети впали у морі за межами виключної економічної зони Японії.

Нагадаємо, США, Японія та Південна Корея пригрозили КНДР відповіддю "безпрецедентного" масштабу, якщо вона проведе сьоме випробування ядерної бомби.

До слова, 24 жовтня КНДР і Південна Корея обмінялися обстрілами.

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