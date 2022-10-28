КНДР вкотре запустила балістичну ракету в бік Японского моря

Північна Корея здійснила черговий ракетний запуск у бік акваторії Японського моря в п'ятницю, 28 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap News Agency.

Агенство оприлюднило дані, отримані від Комітету начальників штабів Південної Кореї. Оновлено (07:10) Згодом військові уточнили інформацію та вказали, що КНДР випустила дві балістичні ракети малої дальності. Запуск відбувся під час чергових навчань. Ракети впали у морі за межами виключної економічної зони Японії.