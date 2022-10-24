КНДР і Південна Корея обмінялися обстрілами: що відбувається
Південна Коррея відкрила попереджувальний вогонь через перетин судном із КНДР морського кордону між країнами. У відповідь північнокорейські військові застосували РСЗВ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Про постраждалих чи пошкодження наразі даних немає.
Сеул стверджує, що торгове судно КНДР перетнуло Північну обмежувальну лінію, яка фактично є морським кордоном між країнами.
КНДР у відповідь заявила, що здійснила 10 пострілів із реактивних систем залпового вогню, щоб "грізно відкинути назад вороже судно".
Нагадаємо, нещодавно КНДР поінформувала, що імітувала ядерні удари по Південній Кореї.
Також ми писали, що одна із ракет, запущених Північною Кореєю, пролетіла над Японією.
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