ua ru
Ср, 26 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

США та союзники пригрозили КНДР "безпрецедентною" відповіддю у разі ядерних випробувань

Новость на русском →
Середа 26 жовтня 2022 12:06
США та союзники пригрозили КНДР "безпрецедентною" відповіддю у разі ядерних випробувань Фото: Ким Чен Ин, голова Державної ради КНДР (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

США, Японія та Південна Корея пригрозили Північній Кореї відповіддю "безпрецедентного" масштабу, якщо остання проведе сьоме випробування ядерної бомби.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

США та їх союзники вважають, що КНДР планує відновити випробування ядерної бомби вперше з 2017 року.

"Ми погодилися, що безпрецедентний масштаб відповіді буде необхідний, якщо Північна Корея піде на сьоме ядерне випробування", - заявив перший віцеміністр закордонних справ Південної Кореї Чо Хен Дон на пресконференції в Токіо.

Заступник держсекретаря США Венді Шерман закликала КНДР утриматись від подальших дестабілізацій.

"Все, що відбувається тут, наприклад, північнокорейське ядерне випробування ... має наслідки для безпеки всього світу. Ми дійсно сподіваємося, що всі в Раді Безпеки зрозуміють, що будь-яке використання ядерної зброї змінить світ неймовірним чином", - заявила Шерман.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Японія КНДР
NEWS
Позиційна оборона. Маляр розповіла про ситуацію на фронті
Позиційна оборона. Маляр розповіла про ситуацію на фронті
DAILY
Білоруський плацдарм. Чи є загроза повторного наступу на північ України та Київ
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Білоруський плацдарм. Чи є загроза повторного наступу на північ України та Київ