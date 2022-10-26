США та союзники пригрозили КНДР "безпрецедентною" відповіддю у разі ядерних випробувань

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters .

США та їх союзники вважають, що КНДР планує відновити випробування ядерної бомби вперше з 2017 року.

"Ми погодилися, що безпрецедентний масштаб відповіді буде необхідний, якщо Північна Корея піде на сьоме ядерне випробування", - заявив перший віцеміністр закордонних справ Південної Кореї Чо Хен Дон на пресконференції в Токіо.

Заступник держсекретаря США Венді Шерман закликала КНДР утриматись від подальших дестабілізацій.

"Все, що відбувається тут, наприклад, північнокорейське ядерне випробування ... має наслідки для безпеки всього світу. Ми дійсно сподіваємося, що всі в Раді Безпеки зрозуміють, що будь-яке використання ядерної зброї змінить світ неймовірним чином", - заявила Шерман.