КНДР в очередной раз запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Северная Корея совершила очередной ракетный запуск в сторону акватории Японского моря в пятницу, 28 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap News Agency.

Агентство обнародовало данные, полученные от Комитета начальников штабов Южной Кореи. Согласно информации, КНДР использовала баллистическую ракету. Однако военные не смогли определить какую именно.