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КНДР випустила кілька крилатих ракет у напрямку Жовтого моря

Середа 24 січня 2024 07:50
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КНДР випустила кілька крилатих ракет у напрямку Жовтого моря Фото: КНДР випустила кілька крилатих ракет у Жовте море (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Північна Корея вкотре випустила кілька крилатих ракет у напрямку Жовтого моря сьогодні вранці, 24 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї повідомив, що запуск серії ракет армією КНДР відбувся близько 7 години ранку за місцевим часом.

"Зміцнюючи наш моніторинг та пильність, наші військові тісно координують свої дії зі Сполученими Штатами, щоб відстежувати додаткові ознаки провокацій Північної Кореї", - йдеться у повідомленні Об'єднаного комітету начальників штабів.

У відомстві також зазначають, що сьогоднішній запуск крилатих ракет Північною Кореєю перший за останні кілька місяців. До цього пуски крилатих ракет у бік Жовтого моря фіксувалися у вересні 2023 року.

Північна Корея передала ракети Росії

Координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Росія купила у Північної Кореї балістичні ракети. Їх уже використали для ударів по Україні.

Пізніше з'явилася інформація, що окупанти вдарили по Харкову північнокорейськими ракетами. У прокуратурі підтвердили це та розповіли деталі.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скибицький в інтерв'ю РБК-Україна розповів, що Північна Корея активно постачала до РФ боєприпаси протягом всієї осені. За оцінками розвідки, армія РФ могла отримати близько мільйона снарядів із КНДР.

Президент України Володимир Зеленський заявив про "червоні лінії", коментуючи постачання північнокорейських ракет до РФ.

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