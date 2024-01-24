КНДР выпустила несколько крылатых ракет в направлении Желтого моря
Северная Корея в очередной раз выпустила несколько крылатых ракет в направлении Желтого моря сегодня рано утром, 24 января.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.
Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что запуск серии ракет армией КНДР состоялся около 7 часов утра по местному времени.
"Укрепляя наш мониторинг и бдительность, наши военные тесно координируют свои действия с Соединенными Штатами, чтобы отслеживать дополнительные признаки провокаций Северной Кореи", - говорится в сообщении Объединенного комитета начальников штабов.
В ведомстве также отмечают, что сегодняшний запуск крылатых ракет Северной Кореей первый за последние несколько месяцев. До этого пуски крылатых ракет в сторону Желтого моря фиксировались в сентябре 2023 года.
Северная Корея передала ракеты России
Координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Россия купила у Северной Кореи баллистические ракеты. Их уже использовали для ударов по Украине.
Позже появилась информация, что оккупанты ударили по Харькову северокорейскими ракетами. В прокуратуре подтвердили это и рассказали детали.
Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина рассказал, что Северная Корея активно поставляла в РФ боеприпасы на протяжении всей осени. По оценкам разведки, армия РФ могла получить около миллиона снарядов из КНДР.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о "красных линиях", комментируя поставки северокорейских ракет в РФ.
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