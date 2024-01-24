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КНДР выпустила несколько крылатых ракет в направлении Желтого моря

Среда 24 января 2024 07:50
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КНДР выпустила несколько крылатых ракет в направлении Желтого моря Фото: КНДР выпустила несколько крылатых ракет в Желтое море (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Северная Корея в очередной раз выпустила несколько крылатых ракет в направлении Желтого моря сегодня рано утром, 24 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что запуск серии ракет армией КНДР состоялся около 7 часов утра по местному времени.

"Укрепляя наш мониторинг и бдительность, наши военные тесно координируют свои действия с Соединенными Штатами, чтобы отслеживать дополнительные признаки провокаций Северной Кореи", - говорится в сообщении Объединенного комитета начальников штабов.

В ведомстве также отмечают, что сегодняшний запуск крылатых ракет Северной Кореей первый за последние несколько месяцев. До этого пуски крылатых ракет в сторону Желтого моря фиксировались в сентябре 2023 года.

Северная Корея передала ракеты России

Координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Россия купила у Северной Кореи баллистические ракеты. Их уже использовали для ударов по Украине.

Позже появилась информация, что оккупанты ударили по Харькову северокорейскими ракетами. В прокуратуре подтвердили это и рассказали детали.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина рассказал, что Северная Корея активно поставляла в РФ боеприпасы на протяжении всей осени. По оценкам разведки, армия РФ могла получить около миллиона снарядов из КНДР.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о "красных линиях", комментируя поставки северокорейских ракет в РФ.

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