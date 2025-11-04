КНДР відправила до Росії 5000 військових будівельників для "відновлення інфраструктури"

"Близько 5 тисяч північнокорейських будівельних військ з вересня поетапно передислокуються до Росії і, як очікується, будуть мобілізовані для відновлення інфраструктури", - повідомив Лі Сон-Квен.

За його словами, "були виявлені постійні ознаки підготовки та відбору персоналу для розгортання додаткових військ".

Водночас, за даними південнокорейської розвідки, близько 10 тисяч військових КНДР наразі розгорнуті поблизу російсько-українського кордону.

У Південній Кореї оцінюють, що на війні в Україні загинуло щонайменше 600 північнокорейських солдатів, ще тисячі отримали поранення.

Аналітики підкреслюють, що КНДР отримує від Росії фінансову допомогу, військові технології, продовольство та енергоносії в обмін на відправлення військ, завдяки чому Пхеньян уникає наслідків міжнародних санкцій, накладених за його ядерну та ракетну програми.

Водночас міжнародна група з моніторингу санкцій написала у своєму звіті минулого місяця, що Північна Корея планує відправити "40 тисяч робітників до Росії, включаючи кілька делегацій ІТ-фахівців".