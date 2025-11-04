RU

Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

КНДР отправила в Россию 5000 военных строителей для "восстановления инфраструктуры"

Фото: КНДР отправила в Россию 5000 военных строителей (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Северная Корея с сентября направила в Россию около 5 тысяч военнослужащих-строителей для помощи в "восстановлении инфраструктуры".

Об этом заявил южнокорейский депутат Ли Сон-Квен после брифинга национальной разведывательной службы страны, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

"Около 5 тысяч северокорейских строительных войск с сентября поэтапно передислоцируются в Россию и, как ожидается, будут мобилизованы для восстановления инфраструктуры", - сообщил Ли Сон-Квен.

По его словам, "были обнаружены постоянные признаки подготовки и отбора персонала для развертывания дополнительных войск".

В то же время, по данным южнокорейской разведки, около 10 тысяч военных КНДР сейчас развернуты вблизи российско-украинской границы.

В Южной Корее оценивают, что на войне в Украине погибло не менее 600 северокорейских солдат, еще тысячи получили ранения.

Аналитики подчеркивают, что КНДР получает от России финансовую помощь, военные технологии, продовольствие и энергоносители в обмен на отправку войск, благодаря чему Пхеньян избегает последствий международных санкций, наложенных за его ядерную и ракетную программы.

В то же время международная группа по мониторингу санкций написала в своем отчете в прошлом месяце, что Северная Корея планирует отправить "40 тысяч рабочих в Россию, включая несколько делегаций ИТ-специалистов".

 

Сотрудничество России и КНДР сотрудничество

Напомним, в июне 2024 года российский диктатор Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали в Пхеньяне договор о "стратегическом партнерстве". Документ предусматривает оказание взаимопомощи в случае "агрессии" против одной из двух стран.

После этого стало известно, что КНДР направляет своих военных в Россию для прохождения там военной подготовки.

В апреле 2025 года страна-террорист признала, что северокорейские военные воюют против Украины. Это произошло после того, как украинские военные взяли в плен нескольких военных в Курской области.

Кроме этого, КНДР помогает России с оружием и ракетами.

Также ранее сообщалось, что Северная Корея рассматривает возможность направления рабочей силы на российское производство ударных дронов "Шахед". Планирует отправить 25 тысяч работников.

Российская ФедерацияКНДР