КНДР отправила в Россию 5000 военных строителей для "восстановления инфраструктуры"

Северная Корея с сентября направила в Россию около 5 тысяч военнослужащих-строителей для помощи в "восстановлении инфраструктуры".
Об этом заявил южнокорейский депутат Ли Сон-Квен после брифинга национальной разведывательной службы страны, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.
"Около 5 тысяч северокорейских строительных войск с сентября поэтапно передислоцируются в Россию и, как ожидается, будут мобилизованы для восстановления инфраструктуры", - сообщил Ли Сон-Квен.
По его словам, "были обнаружены постоянные признаки подготовки и отбора персонала для развертывания дополнительных войск".
В то же время, по данным южнокорейской разведки, около 10 тысяч военных КНДР сейчас развернуты вблизи российско-украинской границы.
В Южной Корее оценивают, что на войне в Украине погибло не менее 600 северокорейских солдат, еще тысячи получили ранения.
Аналитики подчеркивают, что КНДР получает от России финансовую помощь, военные технологии, продовольствие и энергоносители в обмен на отправку войск, благодаря чему Пхеньян избегает последствий международных санкций, наложенных за его ядерную и ракетную программы.
В то же время международная группа по мониторингу санкций написала в своем отчете в прошлом месяце, что Северная Корея планирует отправить "40 тысяч рабочих в Россию, включая несколько делегаций ИТ-специалистов".
Напомним, в июне 2024 года российский диктатор Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали в Пхеньяне договор о "стратегическом партнерстве". Документ предусматривает оказание взаимопомощи в случае "агрессии" против одной из двух стран.
После этого стало известно, что КНДР направляет своих военных в Россию для прохождения там военной подготовки.
В апреле 2025 года страна-террорист признала, что северокорейские военные воюют против Украины. Это произошло после того, как украинские военные взяли в плен нескольких военных в Курской области.
Кроме этого, КНДР помогает России с оружием и ракетами.
Также ранее сообщалось, что Северная Корея рассматривает возможность направления рабочей силы на российское производство ударных дронов "Шахед". Планирует отправить 25 тысяч работников.