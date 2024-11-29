До КНДР прибув глава Міноборони РФ

До Корейської Народно-Демократичної Республіки (КНДР) сьогодні, 29 листопада, прибув із візитом міністр оборони РФ Андрій Білоусов. Російський чиновник планує, зокрема, зустріч із військово-політичним керівництвом Північної Кореї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міноборони РФ.

В оборонному відомстві країни-агресора заявили, що російського чиновника у КНДР зустрічали в аеропорту Сунан, розташованому в передмісті Пхеньяну.

Білоусов вже зустрівся з північнокорейським колегою міністр оборони КНДР генералом армії Але Гван Чхолем.

Як розповіли в Міноборони РФ, у Білоусова "в ході офіційного візиту заплановано проведення зустрічей із військовим та військово-політичним керівництвом КНДР".

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