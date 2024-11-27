Говорили про посилення безпеки. Умєров розкрив деталі візиту до Південної Кореї

Міністр оборони України Рустем Умєров провів зустрічі з топ-чиновниками Південної Кореї під час свого візиту до Сеулу. Однією з тем обговорень стало посилення безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави українського Міноборони.

Умєров розповів, що у Південній Кореї провів зустрічі з президентом Південної Кореї Юн Сок Йолем, міністром оборони Кім Йон Хеном та радником з питань національної безпеки Чан Хо Джіном.

За словами українського міністра, він повідомив про факти участі 12-тисячного контингенту військових КНДР у війні на боці Росії.

"Війська КНДР не лише надають техніку та людей, а й активно підтримують удари по енергетичній інфраструктурі України", - додав Умєров.

Він уточнив, що такі дії становлять для Південної Кореї значну загрозу, оскільки солдати КНДР отримають бойовий досвід, що в майбутньому може створити додаткові виклики безпеці в регіоні.

"Разом з президентом Юн Сок Йолем обговорили спільні кроки щодо посилення безпеки та стабільності. Віримо, що наші аргументи щодо необхідності збільшити співпрацю між Україною та Республікою Корея призведуть до відчутного зміцнення безпеки наших народів та регіонів", - додав глава Міноборони.

До речі, 31 жовтня президент України Володимир Зеленський заявляв, що "його представник" під час візиту до Південної Кореї має передати Сеулу детальний запит щодо зброї. Але Умєров жодних деталей про це за підсумками переговорів із південнокорейськими чиновниками не розкрив.